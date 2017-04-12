В подвале матмеха СПбГУ нашли боеприпасы, эвакуированы студенты

Публикации за 12.04.17

В подвале здания математическо-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в Старом Петергофе обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На данный момент снаряды вывезли, сообщает «Фонтанка».

Администрация вуза около 12:00 отправила всех студентов математическо-механического факультета по домам, заявив, что в здании на Университетском проспекте в Старом Петергофе проверяют подозрительные предметы.

В правоохранительных органах сообщили, что в подвале здания найдены боеприпасы времен ВОВ. Полиция выясняет, как опасные предметы могли оказаться в здании госуниверситета.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

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