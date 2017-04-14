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Северо-Запад

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Публикации за 14.04.17

«Нашел бомбу на улице»: раненный в Петербурге студент озвучил свою версию взрыва / Врачи оценивают его состояние как тяжелое

«Нашел бомбу на улице»: раненный в Петербурге студент озвучил свою версию взрыва Врачи оценивают его состояние как тяжелое

Жизнь 17-летнего студента, пострадавшего при взрыве самодельного взрывного устройства в Санкт-Петербурге, находится вне опасности. Об этом в своем твиттере сообщила вице-губернатор Анна Митянина. Раненный подросток был доставлен в реанимацию Детской городской больницы №2. Врачи около пяти часов оперировали пострадавшего. К утру пятницы состояние подростка остается стабильно тяжелым.

По данным Митяниной, 13 апреля около 18:50 в руках подростка взорвался неустановленный предмет. Инцидент произошел возле дома №4 по проспекту Кима на Васильевском острове, где расположена библиотека №1 имени Чернышевского. Взрывом первокурснику химического факультета Технологического университета оторвало кисть левой руки. Также у него обожжено лицо и сильно травмированы глаза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222. 1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), сообщает «Фонтанка». Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела, но при этом не уточнил номер статьи.

Пострадавший сообщил врачам, что у него в руках взорвался подобранный на улице предмет, пишет петербургское издание. Эта информация будет проверена в рамках расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что раненный студент мог сам собрать бомбу. «Фонтанка» отмечает, что парень увлекался химическими опытами. Однако знаковые студента исключили возможность того, что он мог сделать и привести в действие взрывное устройство.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.04.17

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