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Северо-Запад

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Публикации за 26.04.17

В Ленобласти огонь уничтожил дом академика Павлова / Здание собирались отреставрировать

В Ленобласти огонь уничтожил дом академика Павлова Здание собирались отреставрировать

Сегодня, 26 апреля, случился серьезный пожар в историческом доме академика Ивана Павлова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Огонь уничтожил здание.

Там рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 04:10 26 апреля. «Горело заброшенное здание на территории НИИ им. Павлова. В 05:11 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности Всеволожского района», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается также, что на месте ЧП работали 8 человек и 2 единицы техники.

По данным СМИ, огонь уничтожил дом-музей академика Ивана Павлова, который был законсервирован с 1990-х годов и готовился к реставрации. Небольшой музей первого русского нобелевского лауреата Павлова открылся в год столетия со дня рождения ученого – в 1949. Здесь располагалась летняя квартира Ивана Павлова, где он жил с семьей в теплое время года. Впоследствии там решили открыть экспозицию, посвященную трудам и жизни ученого.

Руководитель музея Лариса Андреева рассказала, что здание пустовало, все экспонаты были вывезены. «Сгорел именно дом, который был построен для И.П. Павлова. К счастью, там ничего не было из ценностей. Он стоял на консервации и ждал своей реставрации. Есть уже полный пакет документов на реставрацию, и нужны были деньги на проведение работ. Реставрация должна была начаться в 2017 году», – приводит «Лайф» слова Ларисы Андреевой. Она также добавила, что пока трудно понять, что произошло – «с крыши загорелось».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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