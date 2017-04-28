Житель Ленобласти натравил собаку на фельдшера скорой помощи

Публикации за 28.04.17

В Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, натравившего собаку на прибывшего по вызову фельдшера скорой помощи, сообщает Следственный комитет РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 апреля в поселке Романовка Всеволожского района. Фельдшер скорой помощи прибыла по вызову в квартиру одного из жилых домов, где в пьяном виде находилась семейная пара. В ходе оказания женщине медицинской помощи ее муж скомандовал своей собаке атаковать медработника, в результате пес набросился на фельдшера и покусал правую руку.

По данному факту возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Хулиган задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

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