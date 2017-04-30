NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

Публикации за 30.04.17

В Петербурге трехлетний малыш отравился тормозной жидкостью

В Петербурге трехлетний малыш отравился тормозной жидкостью

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик отравился тормозной жидкостью. Ребенок в тяжелом состоянии вечером 29 апреля был доставлен в больницу.

По информации «Фонтанки», скорая помощь прибыла на вызов в одну из квартир дома на улице Коллонтай около 23:00. Врачи экстренно госпитализировали малыша. В больнице врачи диагностировали у ребенка острое отравление. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Полиция выясняет, как трехлетнему мальчику удалось наглотаться тормозной жидкости.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.04.17

В Петербурге силовики разогнали несанкционированную акцию «Открытой России». Задержаны до 60 человек (ФОТО). В Москве полиция позволила активистам передать обращения в приемную президента. / Житель Ленобласти натравил собаку на фельдшера скорой помощи. / «Уверен, что за Исаакием последует Спас на Крови». Директор Исаакия предрек передачу РПЦ еще одного музея-памятника.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter