В Петербурге трехлетний малыш отравился тормозной жидкостью

Публикации за 30.04.17

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик отравился тормозной жидкостью. Ребенок в тяжелом состоянии вечером 29 апреля был доставлен в больницу.

По информации «Фонтанки», скорая помощь прибыла на вызов в одну из квартир дома на улице Коллонтай около 23:00. Врачи экстренно госпитализировали малыша. В больнице врачи диагностировали у ребенка острое отравление. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Полиция выясняет, как трехлетнему мальчику удалось наглотаться тормозной жидкости.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.04.17

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