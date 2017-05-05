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Северо-Запад

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Публикации за 05.05.17

В квартире в Петербурге нашли 100 кг тротила и боеприпасы

В квартире в Петербурге нашли 100 кг тротила и боеприпасы

В квартире умершего военного пенсионера из Санкт-Петербурга обнаружили 100 кг тротила, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также тысячи патронов разного калибра.

Ящики с боеприпасами и взрывчаткой находились в одной из пустующих квартир в жилом доме по Гуммолосаровской улице в городе Павловске, входящем в состав Санкт-Петербурга, сообщает издание «Фонтанка». Помещение пустовало с осени 2013 года после смерти хозяина квартиры – 56-летнего пенсионера Министерства обороны России.

Подозрительные ящики обнаружили рабочие и вызвали полицейских. Пока саперы вывозили взрывчатку, жильцов дома эвакуировали.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.05.17

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