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Публикации за 05.05.17

«Горит или парит»: очевидцы сообщили о задымлении на «Зенит-Арене»
Фото: piterarena.com

«Горит или парит»: очевидцы сообщили о задымлении на «Зенит-Арене»

Очевидцы сообщили о задымлении на новом стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове.

«Кажется, «Зенит-Арена» горит или парит», – написал один из участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». «Это горят 40 млрд рублей, которые потратили на нее», – шутят горожане.

Позже выяснилось, что на новом стадионе проверяли систему дымоудаления перед вторым тестовым матчем 7 мая. По словам главы городского комитета по строительству Сергея Морозова, для тестирования на арене специально жгли файеры и дымовые шашки, сообщает «Фонтанка». Проверку осуществляли под контролем МЧС и противопожарных бригад стадиона. Дым ушел своевременно, в соответствии с нормативами Российского футбольного союза, отметили чиновники.

Матч 7 мая между «Зенитом» и «Тереком» стартует в 19:00. Запланированное предельное число зрителей – 30 тысяч человек. Официальное открытие стадиона состоится 26 мая.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.05.17

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