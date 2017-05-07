В Ленинградской области обрушилась стена строящейся школы: под обломками найден погибший

Сегодня в посёлке Мурино Всеволожского района Ленинградской области обрушилась часть здания строящейся школы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, при разборе завалов в автомобиле, находившемся в близки здания, обнаружено тело мужчины.
По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой, как предполагается, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося. Сотрудниками МЧС России продолжается разбор завалов.
Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова
Санкт-Петербург. Другие новости 05.05.17
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