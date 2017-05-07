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Публикации за 07.05.17

В Ленинградской области обрушилась стена строящейся школы: под обломками найден погибший
Место ЧП. Фото с сайта СКР

В Ленинградской области обрушилась стена строящейся школы: под обломками найден погибший

Сегодня в посёлке Мурино Всеволожского района Ленинградской области обрушилась часть здания строящейся школы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, при разборе завалов в автомобиле, находившемся в близки здания, обнаружено тело мужчины.

По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой, как предполагается, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося. Сотрудниками МЧС России продолжается разбор завалов.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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