В Петербурге задержан ректор университета телекоммуникаций / Его подозревают в превышении полномочий

Публикации за 12.05.17

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский задержан по уголовному делу о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-секретарь Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

По ее словам, суд не ожидает поступления ходатайства следователей об избрании меры пресечения в отношении Бачевского, поскольку преступление, предусмотренное статьей 286 УК, является преступлением средней тяжести, передает ТАСС.

Накануне УФСБ по Петербургу и сообщило о задержании одного из руководителей университета им. Бонч-Бруевича, не уточнив имя и должность. О том, что задержанный – ректор Сергей Бачевский, сообщали источники «Коммерсанта». По данным спецслужбы, в этом деле фигурируют несколько подозреваемых. В четверг в учебном заведении был проведен обыск.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.05.17

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