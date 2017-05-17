В Ленобласти 14-летняя школьница впала в кому после приема наркотика / Еще одна девушка скончалась

Публикации за 17.05.17

В Ленобласти 14-летняя школьница впала в кому после употребления наркотиков, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Павлово Всеволожского района. Девочку в состоянии комы накануне доставили в районную больницу прямо из поселковой школы. Врачи диагностировали у школьницы отравление неизвестным наркотиком, сообщает издание 47news.ru. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Еще одно отравление наркотиками со смертельным исходом зафиксировано в тот же день Мурино. По информации СКР, 19-летнюю девушку обнаружили мертвой в квартире одного из жилых домов. Следователи установили, что погибшая вместе со своим другом употребили неизвестное наркотическое вещество, после чего почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Молодой человек в тяжелом состоянии доставлен во Всеволожскую районную больницу. По предварительным данным, девушка скончалась от передозировки наркотиками.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.05.17

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