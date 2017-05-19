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Северо-Запад

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Публикации за 19.05.17

Дерзкое ограбление в Петербурге: налетчики в масках пытались задушить супругов в дачном доме / А затем сбежали с награбленным на машине пострадавших

Дерзкое ограбление в Петербурге: налетчики в масках пытались задушить супругов в дачном доме А затем сбежали с награбленным на машине пострадавших

Супружеская пара из Санкт-Петербурга стала жертвой дерзких грабителей. Нападавшие были в масках и пытались задушить супругов.

По словам пострадавшей женщины, их дачный дом накануне ограбили налетчики в черных масках. Во время преступления женщина находилась вместе с супругов в доме. Пара проснулась от удушения, сообщает «Рен ТВ».

Грабители вынесли из дома все ценности, погрузили их в машину, принадлежащую семье, и скрылись. По данному факту полиция проводит проверку.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.05.17

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