В Петербурге гастарбайтер продала младенца за 11,5 тысячи рублей

Публикации за 24.05.17

В Санкт-Петербурге оперативники задержали мать и покупателей новорожденного ребёнка. Уголовное дело о торговле людьми было возбуждено вчера, 23 мая. Немногим ранее полиция пришла в квартиру на Варшавской улице, где кроме сожителей из Таджикистана живет записанный на 30-летнюю приезжую полугодовалый мальчик.

По версии следствия, пара купила младенца сразу после рождения, пишет «Фонтанка». Биологическую мать ребенка – 28-летнюю уроженку Узбекистана – задержали на Косой линии Васильевского острова. Следователи полагают, что о сделке стороны договорились незадолго до родов в октябре прошлого года, и в больницу беременная поехала уже с паспортом гражданки Таджикистана, на имя которой и записала младенца.

По предварительным данным, сына она оценила в 11,5 тыс. рублей. В настоящее время уроженка Узбекистана задержана, а покупатели ребенка дают свидетельские показания.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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