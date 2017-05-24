«За кардиган ответишь»: спикер заксо Петербурга отчитал чиновницу за «неподобающий вид»

Публикации за 24.05.17

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отчитал сотрудницу комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) за то, что та пришла на заседание городского парламента в неподобающем, по его мнению, виде. Ему не понравилось, что чиновница предстала перед парламентариями в кардигане.

Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», инициированный Смольным. В разгар обсуждения спикер заксобрания неожиданно переменил тему и обратил внимание на внешний вид сотрудницы юридического отдела КГИ, передает «Фонтанка».

«Вы бы еще халат надели, – обратился Макаров к женщине. – Посмотрите, как ходят в Законодательное собрание депутаты». Однако, отмечает издание, не все присутствующие поняли суть претензий Макарова: сотрудница КГИ пришла в Мариинский дворец в черных брюках, туфлях и кардигане.

Руководитель КГА Владимир Григорьев расценил сделанное спикером замечание его подчиненной как «гром среди ясного неба». Чиновник сообщил журналистам, что не будет реагировать на слова Макарова, поскольку считает такую реакцию ниже своего достоинства.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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