У экс-вратаря «Зенита» Малафеева нашли подпольное казино

В Петербурге полицейские и сотрудники СКР провели обыски в одном из помещений на Корпусной улице и обнаружили там подпольное казино. Как выяснилось, площади принадлежат бывшему вратарю футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеславу Малафееву.

По данным «Фонтанки», оперативно-следственные действия прошли вечером 1 июня. В помещении на Корпусной улице силовики нашли 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. При этом в заведении находились 3 крупье, 5 игроков и охрана.

Отмечается, что Малафеев является владельцем агентства недвижимости «М16», которому принадлежит помещение на Корпусной. Правоохранители взяли с прибывшего на место экс-голкипера объяснения и затребовали документы о сдаче этих площадей в аренду.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.17

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