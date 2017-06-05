В Петербурге автобус врезался в грузовик: 11 раненых

В Курортном районе Санкт-Петербурга в понедельник утром столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла в 08:30 на 256 километре Приморского шоссе. Автобус «ПАЗ», принадлежащий частной организации, врезался в припаркованный грузовик. По предварительной информации, 10 пострадавших получили легкие травмы. Еще один раненый находится в тяжелом состоянии.

По информации «Фонтанки», в автобусе находились сотрудники Сестрорецкого хлебозавода, которые на служебном автобусе добирались на работу. Обстоятельства аварии выясняются.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.17

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