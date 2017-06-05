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Северо-Запад

В Петербурге возбудили дело на сбившего ребенка велосипедиста Мальчик скончался на месте

В Петербурге возбудили дело на сбившего ребенка велосипедиста / Мальчик скончался на месте

Сотрудники следственных органов СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который, катаясь на велосипеде, сбил насмерть маленького мальчика. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что трагедия произошла днем 4 июня в Шуваловском парке. Следователи установили, что подозреваемый на велосипеде наехал на 6-летнего мальчика, который скончался на месте происшествия от полученных травм. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пишет «Фонтанка.ру», предположительно, велосипедист поздно заметил мальчика и не успел затормозить. Издание, со ссылкой на очевидцев, отмечает, что виновник ЧП не пытался скрыться. По словам свидетелей, мальчик находился на краю дорожки и кормил белку, когда с боковой тропинки на него вылетел велосипедист.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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