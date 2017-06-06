Су-27 перехватил над Балтикой американский бомбардировщик

Сегодня, 6 июня, российский истребитель Су-27 вышел на перехват американского стратегического бомбардировщика Б-52, который летел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль границ РФ, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик Б-52 и осуществлял сопровождение», – уточнили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что после того как американский самолет удалился от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Б-52 был обнаружен над Балтикой около 10:00 мск.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.17

Актер Сергей Гармаш протаранил машину в центре Пскова. / В Петербурге возбудили дело на сбившего ребенка велосипедиста. Мальчик скончался на месте. / В Подмосковье произошел сбой в движении электричек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»