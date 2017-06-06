В Ленобласти зять ворвался в дом к теще и изнасиловал ее

В Ленинградской области зять ворвался в квартиру к теще и надругался над ней.

Нападение произошло накануне в деревне Выскатка. 33-летний мужчина выломал входную дверь в квартире дома по улице Садовая и изнасиловал собственную 59-летнюю тещу, проживающую по этому адресу, сообщает riafan.ru.

Женщина обратилась в полицию с заявлением на зятя. Правоохранители оперативно задержали насильника. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.17

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