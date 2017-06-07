В Петербурге два студента выпали с 14 этажа под воздействием наркотиков Погибли оба

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух студентов Горного университета в Санкт-Петербурге, которые выпали из окна многоэтажки на Васильевском острове.

По информации СУ СКР по Петербургу, ночью 7 июня около одного из домов по Малому проспекту обнаружены тела двух молодых людей 1998 года рождения с травмами характерными для падения с большой высоты. Предположительно, юноши выпали из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже этого дома. Погибшими оказались два студента второго курса Горного университета, уточняет riafan.ru.

По данным издания, кроме двух молодых людей в квартире находилась девушка, которая стала свидетелем трагедии. С ее слов, оба погибших употребляли наркотики, после чего, находясь в неадекватном состоянии, решили выйти из квартиры через окно.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР по Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.17

Сергей Шнуров: «Рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж». / В Ленобласти зять ворвался в дом к теще и изнасиловал ее. / Су-27 перехватил над Балтикой американский бомбардировщик. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»