В Санкт-Петербурге полиция пришла к организаторам несанкционированного протеста

Сегодня утром к петербургским оппозиционерам, которые намеревались провести несанкционированную акцию протеста на Марсовом поле, пришли сотрудники полиции. Вероятная цель визита – не допустить провокаций во время празднования Дня России с учетом запрета городских властей на проведение протестных акций.

По данным «Фонтанки», полицейские пришли к главе штаба Алексея Навального в Петербурге Полине Костылевой, сопредседателю «Открытой России» Андрею Пивоварову и координатору «Весны» Николаю Артеменко.

«Ко мне пришли центр Э и полиция. Дверь я не открываю, общаемся так. Говорят, что у них материал, по которому я планирую массовые беспорядки и что надо проехать с ними. Это говорю, приглашение или повестка? Отвечают – приглашение. Стоят под дверью совещаются», – сообщил «Фонтанке» Пивоваров.

В Петербурге оппозиция не добилась разрешения властей на проведение протестной акции и планирует присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое будет занято военно-патриотическими, страйкбольными и казачьими клубами.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.06.17

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