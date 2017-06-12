В Петербурге на Марсовом поле задержаны более 50 протестующих

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали за проведение несанкционированной акции протеста порядка 60 человек, в том числе депутат Законодательного собрания Максим Резник, передает «Фонтанка».

По данным издания, на Марсовом поле полиция окружила около сотни участников несанкционированного антикоррупционного митинга оппозиции. Людей закрыли в «кольцо» ОМОНовцев, задержанных препровождают автозаки.

Среди них, судя по виду, есть несовершеннолетние. Очевидцы сообщают о том, что люди побежали от ОМОНа, некоторые в давке падали и теряли телефоны.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.06.17

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