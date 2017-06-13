Житель Мурманска напал с кастрюлей кипящего супа на экс-супругу

В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений мужчиной своей бывшей жене. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что сообщение из медучреждения о том, что жительница областного центра 1981 года рождения обратилась за помощью с ожогами лица 1 степени поступило в отдел полиции № 1 УМВД России по Мурманску.

Участковый уполномоченный полиции установил со слов потерпевшей, что телесные повреждения ей причинил бывший муж. Она пояснила, что мужчина пришел к ней в гости, когда внезапно началась ссора, поводом для которой стал давний конфликт. Мужчина схватил кастрюлю, в которой варился суп, и опрокинул ее на голову бывшей супруги, после чего, осознав свой поступок, вызвал скорую помощь. «Ранее не судимый безработный северянин, используя в качестве оружия кастрюлю с супом, умышленно опрокинул ее на свою бывшую жену», – сообщили в ведомстве.

Сотрудник полиции установил местонахождение подозреваемого и опросил его. Безработный, ранее не судимый мурманчанин 1975 года рождения признался в совершенном деянии. Согласно медицинскому заключению, полученные потерпевшей травмы расцениваются как легкой степени тяжести вред здоровью, в связи с чем дознаватель октябрьского отдела полиции УМВД России по Мурманску возбудил уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 13.06.17

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