Две тонны взрывчатки случайно нашли на военной базе в Североморске

В Мурманской области на главной базе Северного флота обнаружили взрывоопасное захоронение. Под землей оказалось две тонны взрывчатого вещества.

Как сообщили в управлении ФСБ России по Северному флоту, захоронение более двух тонн тетраоксида диазота, известного как панкпластит, нашли во время плановых работ вблизи одного из военных объектов, передает «Интерфакс».

Это взрывчатое вещество активно используется в строительстве, например, для дробления скал. Раньше его применяли при изготовлении авиабомб.

По всей видимости, взрывчатку закопали сотрудники строительной компании, которая привлекалась для возведения военных объектов. Отмечается, что организация зарегистрирована в Северо-Кавказском регионе РФ.

Военные приняли необходимые меры, чтобы не допустить чрезвычайного происшествия.

Мурманск, Зоя Осколкова

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