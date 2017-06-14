Среда, 14 июня 2017, 17:04 мск

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Северо-Запад

В Калининграде в офисном туалете отловили сетчатого питона

В Калининграде в офисном туалете отловили сетчатого питона
Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

В подсобном помещении офисного здания в центре Калининграда обнаружили огромную змею. Прибывшие на место происшествия сотрудники местного зоопарка изловили пресмыкающееся. Оказалось, что это сетчатый питон.

Инцидент произошел 11 июня, в зоосад позвонили перепуганные сотрудники офиса, расположенного в центре города на первом этаже высотного жилого здания, сообщается на сайте Калининградского зоопарка.

Герпетологи выловили животное. Теперь питон временно содержится в террариуме зоопарка, где для него созданы подходящие условия.

В зоосаде отметили, что змей, по всей видимости, был питомцем хозяина одной из квартир дома. Питон сбежал, а во время своего путешествия по вентиляционному каналу сильно переохладился.

Зоопарк разыскивает владельца змеи, оставить животное в террариуме не представляется возможным, так как там уже представлен этот вид питонов.

Калининград, Зоя Осколкова

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