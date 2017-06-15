Финны задержали перевозившую нелегалов российскую яхту

Сотрудники пограничной службы Финляндии задержали в порту Лаппеенранта российскую яхту, капитан которой занимался нелегальной перевозкой людей. Погранохрана вышла на след масштабной контрабанды людей, чьи личности в данный момент устанавливаются, сообщил в четверг портал телерадиовещания Финляндии Yle.

По его данным, 14-метровая российская яхта была задержана 6 июня, она имеет отношение к контрабанде через Сайменский канал находившихся на борту 17 иностранцев.

Преступление расследуется как организация нелегальной перевозки людей при отягчающих обстоятельствах. Команда яхты из трех человек арестована, а само судно конфисковано. Как передает «Интерфакс», в интересах следствия более подробная информация об инциденте не разглашается.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 15.06.17

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