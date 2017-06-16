Виноваты демоны: в Петербурге нашли задушенного младенца и его бабушку с порванными венами

Жуткая трагедия произошла в Юнтоловском заказнике в Петербурге. Спасатели всю ночь искали бабушку с младенцем, которые перестали выходить на связь накануне вечером. Когда пропавших нашли, ребенок был уже мертв, а женщина заявила, что на нее напали демоны.

54-летняя Марина Миргалеева и ее месячная внучка Анита вышли гулять после обеда 15 июня. Затем женщина позвонила родителям девочки и сообщила, что возвращается домой. От парка идти 15 минут, и когда через час бабушка с ребенком не объявились, отец семейства забил тревогу, пишет «Фонтанка».

В социальных сетях появились объявления о пропаже младенца и женщины. По некоторым данным, она приходится тещей заместителю начальника одной из пожарных частей Санкт-Петербурга.

Более 400 человек личного состава МЧС приступили к поискам около пяти вечера, всю ночь они осматривали территорию Юнтоловского заказника и близлежащие дворы. К поисковой операции подключили беспилотники. Спасателям удалось найти коляску, возле которой обнаружили вещи ребенка. На пеленках и одеяльце были следы крови. Родители девочки подтвердили, что вещи принадлежал пропавшей.

Поиски продолжились и в ночное время, сотрудники МЧС выстроились цепью и прочесывали болото, к ним присоединились кинологи. Обнаружить женщину удалось только к утру. По словам очевидца, бабушка лежала на земле, казалось, что она мертва, на руках были рваные раны, по всей видимости, женщина пыталась перегрызть себе вены. Под ней нашли задушенного младенца.

Пока неизвестно, что послужило причиной трагедии. Марина Миргалеева заявила спасателям, что во всем виноваты демоны, а крест ее не спас, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в МЧС.

В настоящее время женщина госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга, говорится на сайте СКР. Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причины смерти ребенка. Кроме того, будет определено психическое состояние пострадавшей женщины.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.06.17

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