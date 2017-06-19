Омбудсмен Санкт-Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделении полиции / Жалоб пока не поступало

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов проведет проверку по факту распыления газа из перцового баллончика в 33-м отделе полиции в Санкт-Петербурге. Омбудсмен пообещал обратиться в районную прокуратуру, управление СКР и службу собственной безопасности полицейского главка. При этом в пресс-службе омбудсмена отметили, что обращений, связанных с инцидентом, пока не поступало, передает РБК.

По данным «ОВД-Инфо», изначально правоохранители распылили газ в камере, где содержался неадекватный задержанный: «Он был буйный, сумасшедше бил в стену камеры, долго», – рассказала изданию один из очевидцев. Через некоторое время газ по вентиляции распространился по соседним камерам, где находились задержанные на несанкционированной протестной акции 12 июня. «Мне… было очень плохо, все болело, дышать невозможно <...> Кричали, пытались сказать, чтобы нам скорую вызвали, они (полицейские – прим. ред.) молчали, ухмылялись, говорили, что скоро все пройдет», – рассказал изданию один из пострадавших. Один из задержанных, которому удалось пронести телефон, вызвал скорую помощь.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.06.17

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