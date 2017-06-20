В Петербурге полиция ищет грузовик, возможно, с террористами

Сотрудники патрульно-постовой службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили от регионального управления ФСБ ориентировки на поиск грузовика со светлой кабиной.

Как передает «Фонтанка», в дни проведения в Северной столице матчей Кубка Конфедераций помимо привычного для массовых мероприятий усиленного несения службы, полицейские организовали проведение нескольких спецопераций.

В рамках одной их них правоохранителей ориентировали на поиск подозрительного грузового транспорта с, предположительно, светлой кабиной. Это необходимо, чтобы не допустить возможных деверсионно-террористических актов, о которых коллег предупредили в ФСБ.

В рамках отработки информации наряды должны будут проверить все долгое время припаркованные грузовики во дворах Санкт-Петербурга. Грузовики вызывают у спецслужб особое внимание после того как в Европе произошла серия терактов с их использованием.

Так, теракты с использованием грузовиков произошли во Франции, Швеции, Великобритании, Германии. Самый крупный теракт состоялся 14 июля 2016 года, когда водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы для просмотра фейерверка по случаю Дня взятия Бастилии.

Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка «Исламское государство». Тогда погибли 84 человека, более 200 получили травмы.

Кубок конфедераций стартовал в Северной столице 17 июня. Чемпионат продлится до 2 июля.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 20.06.17

Россельхознадзор предупредил об опасной рыбе в российских магазинах. / В поисках подростков на Ладоге задействованы водолазы и вертолеты. В операции принимают участие более 250 человек. / Омбудсмен Санкт-Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделении полиции. Жалоб пока не поступало. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»