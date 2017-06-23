В шахте в Коми обрушилась порода, один шахтер пострадал, один пропал без вести

На шахте в Инте в Республике Коми на глубине 320 метров произошло обрушение породы. В результате инцидента один горняк пострадал, местонахождение еще одного работника остается неизвестным.

По данным Главного управления МЧС Коми, обрушение произошло сегодня в 08.45 в шахте «Интинская» в верхнем сопряжении с лавой 842. На месте происшествия работает 15 сотрудников спасательных служб и 2 единицы техники.

В момент обрушения на участке находилось 16 человек, 15 шахтеров уже вышли на поверхность, один из них травмирован. Поисками еще одного горняка заняты спасатели. В общей сложности из шахты вывели 192 человека, передает РИА «Новости».

Весной руководство «Интауголь» представило стратегию стабилизации работы предприятия, пишет местный портал «КомиОнлайн». Ранее работы по добыче угля были прекращены на лаве 1040, по этой причине основные силы были направлены на опережающий монтаж горно-шахтного оборудования лавы 842, которая была сдана в эксплуатацию весной прошлого года.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

Сыктывкар. Другие новости 21.06.17

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