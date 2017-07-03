В Петербурге менеджера ООН обокрали на 1,4 млн рублей

В Санкт-Петербурге иностранная туристка пострадала от действий карманника. Преступник украл у женщины ценностей на 1,4 млн рублей.

Инцидент произошел в книжном магазине на Невском проспекте. Вор унес рюкзак у потерпевшей, в котором находились деньги, фотоаппарат, ювелирные изделия и другие ценные вещи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным источника, женщина является гражданкой Иордании и работает программным менеджером ООН.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 36-летний безработный местный житель. У него изъяли часть похищенных вещей туристки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Карманник находится под подпиской о невыезде.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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