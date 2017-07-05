В Петербурге скончался великий писатель Даниил Гранин

Писатель, почетный житель Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Гранин последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров, а незадолго до кончины был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Даниил Александрович скончался в ночь на среду», – сказал собеседник агентства. Информации о дате прощания и похоронах пока нет.

Напомним, Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.

С 1945 по 1950 год работал в «Ленэнерго» и научно-исследовательском институте. Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Гранин стал инициатором создания ленинградского общества «Милосердие». Гранин – президент Общества друзей Российской национальной библиотеки, председатель правления Международного благотворительного фонда им. Лихачева, член Всемирного клуба петербуржцев.

Печататься начал в 1949 году. Основная тема произведений Гранина – развитие научно-технического творчества. Практически все его произведения посвящены научным изысканиям, поиску, борьбе между ищущими, принципиальными учеными и людьми недаровитыми, карьеристами, бюрократами.

Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе» – настольные книги нескольких читающих поколений. Уже в XXI веке роман Гранина «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012). Тема Великой Отечественной войны и блокады занимает особое место в творчестве Гранина. Событием в жизни страны стал выход «Блокадной книги» (1977-1981), написанной совместно с Алесем Адамовичем.

Гранин – кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и других.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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