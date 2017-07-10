Под Петербургом иномарка врезалась в фуру: погибли 5 человек

В Волховском районе Ленинградской области в результате столкновения легковушки с фурой погибли 5 человек.

По информации регионального управления МЧС РФ, авария произошла 10 июля около 02:45 мск на федеральной трассе Р-21 «Кола». Число погибших в сообщении ведомства не указано, сообщается лишь о наличии пострадавших. СМИ уточняют, что жертвами ДТП стали 5 человек – трое мужчин и две девушки, находившиеся в автомобиле Folkswagen. По данным Рен ТВ, одной из них было 17 лет, другой – 18. Отмечается, водитель фуры в аварии не пострадал.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины ДТП.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.07.17

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