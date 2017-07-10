Гринпис: Власти готовы пожертвовать заказником ради «Северного потока 2»

Власти Ленинградской области намереваются позволить уничтожение уникального Кургальского заказника в угоду строительства газопровода «Северный поток 2». Такое заявление опубликовано на официальном сайте экологической организации «Гринпис Россия».

Экологи указывают, что на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области опубликован для независимой антикоррупционной экспертизы проект нового положения о государственном природном заказнике «Кургальский», через который компания «Норд Стрим 2 АГ» собирается тянуть газопровод в Германию.

«В том, что положение о заказнике меняют именно ради «Северного потока 2», нет практически никаких сомнений. В проекте положения на территории заказника допускается строительство любых линейных объектов, включая дороги, трубопроводы, линии электропередач, а также связанные с ними рубки леса, складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, проезд тяжёлой техники вне дорог», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день положение о заказнике накладывает запрет на строительство линейных сооружений. Чтобы решить эту проблему, «Норд Стрим 2 АГ» лоббировал изменение российского федерального законодательства, однако Минприроды России отметило, что для этого хватит и изменений в положении о заказнике, так как речь идёт об особо охраняемой природной территории регионального значения.

Проект обновленного положения о заказнике предлагает разрешить на всей территории заказника строительство и реконструкцию линейных сооружений, связанные с ними рубки леса и проезд тяжёлой техники вне дорог. После этого самая ценная природная территория на Северо-Западе России, имеющая двойной международный статус, может быть опутана дорогами, трубопроводами, линиями электропередач и полностью утратит свою ценность, а места для балтийской нерпы, орлана-белохвоста и других редких видов животных и растений там уже не останется, считают экологи.

Они также напомнили, что проект на сайте комитета по природным ресурсам идёт вразрез и с позицией, которую пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области озвучила в октябре 2016 года: «Тем не менее проект не может нарушить экологию бассейна Финского залива в целом и Кургальского заказника в частности. Трасса газопровода совершенно точно не пройдёт по особо охраняемой природной территории. Однако изучается вопрос прокладки газопровода на расстоянии нескольких сотен метров от её границы. Конечно, без получения соответствующих согласований, такое решение принято не будет».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.07.17

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