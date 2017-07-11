Вторник, 11 июля 2017, 14:02 мск

российское информационное агентство 18+

Северо-Запад

Таксист вернул пассажирке Пулково сумку с бриллиантами и деньгами

Таксист вернул пассажирке Пулково сумку с бриллиантами и деньгами

В Санкт-Петербурге таксист помог в возвращении туристке сумки, в которой находились украшения с бриллиантами и деньги на общую сумму около полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По информации правоохранителей, накануне к полицейским в аэропорту Пулкова обратилась 62-летняя женщина, вылетающая за границу. Она рассказала полицейским, что забыла в такси свою сумку. По словам пассажирки, в сумке находились кольцо и серьги с бриллиантами, документы, банковские карты и деньги. Общая сумма ущерба женщина оценила в 500 тыс. рублей.

Стражи правопорядка быстро нашли таксиста, который подвозил женщину в аэропорт. Выяснилось, что 22-летний водитель такси обнаружил в салоне машины оставленные вещи и немедленно сдал их в стол находок. Забытый багаж с украшениями, деньгами и документами будет переправлен владелице, отметили в полиции.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.07.17

Отмена роуминга в России антисоциальна, – заместитель министра связи РФ. / Русский националист Горский сбежал из-под домашнего ареста в Литву. / Гринпис: Власти готовы пожертвовать заказником ради «Северного потока 2».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Северо-Запад, все новости

Москва /

Отмена роуминга в России антисоциальна, – заместитель министра связи РФ

Москва /

Русский националист Горский сбежал из-под домашнего ареста в Литву

Гринпис: Власти готовы пожертвовать заказником ради «Северного потока 2»

Под Петербургом иномарка врезалась в фуру: погибли 5 человек

Москва /

В Литве нашли русского «шпиона»: гражданин России попал за решетку на 10 лет

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости