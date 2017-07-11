Таксист вернул пассажирке Пулково сумку с бриллиантами и деньгами

В Санкт-Петербурге таксист помог в возвращении туристке сумки, в которой находились украшения с бриллиантами и деньги на общую сумму около полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По информации правоохранителей, накануне к полицейским в аэропорту Пулкова обратилась 62-летняя женщина, вылетающая за границу. Она рассказала полицейским, что забыла в такси свою сумку. По словам пассажирки, в сумке находились кольцо и серьги с бриллиантами, документы, банковские карты и деньги. Общая сумма ущерба женщина оценила в 500 тыс. рублей.

Стражи правопорядка быстро нашли таксиста, который подвозил женщину в аэропорт. Выяснилось, что 22-летний водитель такси обнаружил в салоне машины оставленные вещи и немедленно сдал их в стол находок. Забытый багаж с украшениями, деньгами и документами будет переправлен владелице, отметили в полиции.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.07.17

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