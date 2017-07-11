В Петербурге полицейские задержали сбежавшую из Нижневартовска школьницу

Сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали девочку-подростка, которая самовольно ушла из дома в Нижневартовске и отправилась к своему возлюбленному в Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, 15-летняя девушка сама обратилась в линейный отдел полиции на станции Санкт-Петербург-Ладожский. Она рассказала, что в поезде «Челябинск – Санкт-Петербург» у нее похитили зарядное устройство для мобильного телефона. После этого полицейские выяснили, юная жительница Нижневартовска самовольно уехала в Северную столицу.

В ходе дальнейших разбирательств правоохранители установили, что ее родители не обращались в отдел полиции по месту жительства с заявлением о пропаже дочери. Стражам правопорядка также стало известно, что девушка состоит на внутришкольном учете и проживает в неблагополучной семье, злоупотребляющей спиртными напитками.

В связи с тем, что подросток находился в социально-опасном положении, вдали от дома и без сопровождения взрослых, инспекторы по делам несовершеннолетних приняли решение поместить ее в социальный приют для детей «Транзит».

В настоящее время информация о несовершеннолетней передана в отделение по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства по месту жительства, для последующего привлечения родителей, предусмотренной законом, ответственности. Информация о пропаже зарядного устройства для мобильных телефонов будет направлена в территориальные органы полиции.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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