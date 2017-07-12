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Северо-Запад

В Петербурге неизвестные развесили портреты Гитлера

В Петербурге неизвестные развесили портреты Гитлера

Портреты лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера развесили неизвестные в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Листовки с изображением Гитлера в полевой форме появились на 17 фонарных столбах на Балтийском бульваре рядом с Финским заливом, сообщает «Фонтанка». Портреты размером 20 на 30 сантиметров к моменту приезда сотрудников полиции вечером 11 июля уже были закрашены краской коммунальщиками. Теперь правоохранителям предстоит найти злоумышленников.

Отметим, что подобный инцидент имел место 6 июля. Тот же портрет был приклеен к гербу Сантк-Петербурга на рекламной тумбе неподалеку от корпуса Русского музея на Инженерной улице.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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