В Петербурге неизвестные развесили портреты Гитлера

Портреты лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера развесили неизвестные в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Листовки с изображением Гитлера в полевой форме появились на 17 фонарных столбах на Балтийском бульваре рядом с Финским заливом, сообщает «Фонтанка». Портреты размером 20 на 30 сантиметров к моменту приезда сотрудников полиции вечером 11 июля уже были закрашены краской коммунальщиками. Теперь правоохранителям предстоит найти злоумышленников.

Отметим, что подобный инцидент имел место 6 июля. Тот же портрет был приклеен к гербу Сантк-Петербурга на рекламной тумбе неподалеку от корпуса Русского музея на Инженерной улице.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.07.17

В Петербурге полицейские задержали сбежавшую из Нижневартовска школьницу. / Таксист вернул пассажирке Пулково сумку с бриллиантами и деньгами. / Отмена роуминга в России антисоциальна, – заместитель министра связи РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»