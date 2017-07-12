Для тушения тракторного завода в Петербурге готовы задействовать вертолеты

На Кировском заводе в Санкт-Петербурге огнем охвачен крупный цех. Всех рабочих эвакуировали, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе завода. Сообщение о ЧП поступило в 11:45 мск. Из-за угрозы распространения огня в 11:55 пожару присвоили третий номер сложности.

Как передает РИА «Новости», на данный момент площадь горения в одноэтажном цехе тракторного производства увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы от РСЧС 119 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 104 человека и 22 единицы техники.

«Горит 25-й цех, сейчас его все еще тушат пожарные расчеты. Пострадавших, погибших нет, все эвакуированы», – рассказала собеседница агентства, отметив, что причина возгорания пока не установлена.

По данным «Российской газеты», огонь вспыхнул в вентиляционном канале на внешней стене производственного цеха №225, где собирают тракторы. Уже через 10 минут ранг пожара был повышен до третьего номера сложности. Также отмечается, в тушении пожара на заводе могут быть использованы вертолеты Ми-8 и Ка-32. Они приведены в полную готовность.

Напомним, «Кировский завод» – один из крупнейших российских промышленных холдингов машиностроительного профиля, включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Производственные и инфраструктурные объекты холдинга расположены в Санкт-Петербурге на участке площадью свыше 180 гектаров, в Ленинградской области и на юге России. На «Кировском заводе» работает свыше 6 тысяч сотрудников.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.07.17

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