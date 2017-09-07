Мужчину с отрезанными ушами нашли в Санкт-Петербурге Пострадавший помещен в реанимацию

В Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину с отрезанными ушами. Искалеченного петербуржца обнаружили на Васильевском острове минувшей ночью.

Известно, что пострадавшему 40 лет. Его нашли рядом с домом №14 по 17-й линии около 03:30. У пострадавшего было множество ран на голове, а ушные раковины отсутствовали, сообщает издание «Фонтанка». Мужчина находился в шоковом состоянии и не смог сообщить, как получил страшную травму.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Он помещен в реанимацию.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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