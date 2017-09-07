«Откровенная дискриминация»: ребенка-инвалида выгнали из парка развлечений в Петербурге / ... по просьбе родителей здоровых детей

В Санкт-Петербурге семилетнего мальчика-инвалида выгнали из парка аттракционов по просьбе родителей здоровых детей. Этой историей уже заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Омбудсмен намерена обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщается на сайте уполномоченного.

Инцидент произошел 28 августа в Приморском районе города. По словам матери ребенка, сотрудники парка развлечений сначала не пустили мальчика в игровой лабиринт, сославшись на то, что аттракцион рассчитан на детей младшего возраста, а на батуте ему разрешили попрыгать всего 15 минут.

«Я объяснила, что полностью беру на себя ответственность за сына, что буду стоять рядом и держать его за руку, – рассказала мама мальчика. – Там были и другие дети, Ваня никого не трогал, ни разу никого даже не задел. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник». Позже администратор, по словам женщины, настойчиво советовала «передохнуть», после чего обещала пустить снова. Однако после небольшой паузы администратор сказала матери, что другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок, и они были вынуждены уйти из парка.

Несмотря на то, что администрация вернула стоимость билетов, мать ребенка расценила произошедшее как дискриминацию. «Неужели так могут поступать с особенными детьми? Ведь это откровенная дискриминация», – возмутилась женщина.

«Если не касаться моральной стороны вопроса, которая правовой оценке не поддается, в данной ситуации речь идет о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду, – прокомментировала ситуацию Агапитова, отметив, что у детей-инвалидов равные права с другими детьми. «В ближайшее время мы намерены обратиться в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру», – добавила уполномоченный по правам ребенка.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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