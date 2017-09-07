При взрыве на полигоне в Ленобласти погиб один солдат, еще 5 ранены

При взрыве на полигоне в Ленинградской области погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Происшествие случилось около 12:30 во время плановых танковых стрельб. Один из снарядов изменил траекторию после касания с землей и «взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились 6 военнослужащих группы инженерного обеспечения».

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работает комиссия ЗВО.

По информации СМИ, инцидент произошел на полигоне под Лугой. В числе пострадавших – солдаты срочной службы, все они находятся в тяжелом состоянии, сообщает портал 47news. Отмечается, что, возможно, одному из них понадобится ампутация рук.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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