Задымление в Эрмитаже: к Зимнему дворцу стянуты пожарные расчеты

В Петербурге в одном из зданий Эрмитажа – Зимнем дворце – произошло задымление.

ЧП случилось в подвале здания около 12:00. В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что задымление было выявлено на Телеграфной лестнице. На место ЧП выехали 15 пожарных расчетов, передает «Фонтанка». Сейчас огнеборцы ищут источник дыма.

Отмечается, что эвакуация из музея не проводится, он работает в штатном режиме.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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