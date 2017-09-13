В Петербурге Volkswagen сбил на остановке трех человек

В Санкт-Петербурге автомобиль Volkswagen Polo сбил на автобусной остановке трех человек.

По информации правоохранителей, авария произошла около полуночи на пересечении улицы Солдата Корзуна с проспектом Ветеранов. Водитель иномарки совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на тротуаре рядом с остановкой. Две женщины и мужчина получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

По какой причине 19-летний молодой человек на легковушке выехал на остановку, пока неизвестно. По факту ДТП проводится проверка.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.09.17

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