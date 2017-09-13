Петербурженка получила сильные ожоги из-за возгорания простыни во время операции

Пациентка петербуржской больницы получила сильные термические ожоги во время операции из-за возгорания медицинской простыни. Сейчас женщина находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 сентября в ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена». Во время проведения платной операции местной жительнице загорелась медицинская простынь, в результате которого женщина получила ожог пламенем 2 и 3 степени 25% поверхности спины и левого плеча. В настоящее время женщина помещена в реанимационное отделение.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 13.09.17

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