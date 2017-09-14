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Северо-Запад

В Коми из-за обвала в нефтешахте «Лукойла» погиб горняк

В Коми из-за обвала в нефтешахте «Лукойла» погиб горняк

При обвале породы в шахте в Ухте в Республике Коми погиб одни горняк, сообщили в Северо-Западном региональном центре МЧС России.

Инцидент произошел днем в четверг во время проведения проходческих работ в нефтешахте №1 «Яреганефть», входящей в структуру ООО «Лукойл-Коми». Всего под землей в момент аварии находились 109 шахтеров, шестеро из них – на аварийном участке, один из них получил травмы, от которых скончался, сообщили в региональном главке МЧС. Тело погибшего горняка уже извлечено из-под завалов.

Сейчас шахта работает в штатном режиме.

Сыктывкар, служба информации РИА «Новый День»

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