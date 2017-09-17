«Жгли ноздри, обливали кипятком»: в Петербурге арестованы сотрудники полиции по обвинению в пытках задержанных

В Санкт-Петербурге под арест отправлены два сотрудника уголовного розыска, подозреваемые в пытках задержанных. Всего по делу проходят шесть правоохранителей, сообщает городское управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, они прижигали задержанным ноздри и обливали их кипятком.

Суд в субботу санкционировал заключение под стражу двоих из них – экс-заместителя начальника угрозыска 70 отдела полиции по Невскому району Артема Морозова и оперативника того же отдела Сергей Котенко. По делу также задержаны оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко. Меру пресечения им изберут в воскресенье, 17 сентября.

По версии следствия, 26 апреля этого год Котенко, Морозов Антоненко и Бородич около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри сигаретой. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, фигурантам дела инкриминируют второй эпизод, который произошел ночью 18 мая. По данным следователей, Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в 70 отдел полиции. В отделе полиции они потребовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем. Барашков при этом обливал его горячей водой, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего.

Накануне суд отправил Морозова и Котенко в СИЗО до 27 сентября. Они отказались признать свою вину. Перед арестом у подозреваемых проводились обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также боеприпасы.

По данным «Фонтанки», в Невский районный суд пришли более 20 полицейских, чтобы поддержать коллег, называя их при этом грамотными людьми и хорошими правоохранителями. Адвокаты просили судью не отправлять под арест их подзащитных. Однако судья отверг их призыв, согласившись с доводами следствия о том, что оба могут повлиять на ход расследования.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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