Коллекторы ответят по статье «Угроза убийством» за фото «похорон» внучки должницы

Жительница Санкт-Петербурга пострадала от действий коллекторов. Женщине неоднократно поступали угрозы, однако в полицию она обратилась, когда взыскатели долгов прислали ей фото внучки в траурном венке.

Женщина взяла в долг 15 тысяч рублей в микрофинансовой организации, основной долг она вернула, однако ей начислили еще 40 тысяч рублей штрафа за просрочку платежа, пишет «Фонтанка». В результате должницу начали одолевать коллекторы, которые неоднократно запугивали женщину, а затем прислали ей сообщение о «смерти» ее внучки с фото девочки в похоронном венке. Подобные «извещения» получили и родственники должницы.

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время следователи устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.09.17

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