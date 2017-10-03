Путаница в Эрмитаже: мумия певицы оказалась кастрированным жрецом

В Эрмитаже во время комплексной ревизии выяснилось, что мумия, которую принимали за певицу, на самом деле оказалась мумией жреца и начальника привратников фараона по имени Па-кеш. Об этом сообщил заведующий отделом Древнего Востока музея Андрей Большаков.

Он отметил, что такая путаница с мумиями – не редкость.

«Если их не распеленать, то мумии практически неотличимы друг от друга, и их довольно часто путали – например, при продаже. Ядро египетской коллекции изначально находилось в Кунсткамере и попало в Эрмитаж только после революции. Здесь возникла элементарная путаница», – цитирует Большакова «Интерфакс».

При этом представитель Эрмитажа акцентировал внимание на том, что ученых на самом деле больше удивило то, что жрец оказался кастрированным.

«Вопрос кастрации – это действительно неожиданно. Он мог быть кастрирован прижизненно с целью сделать его евнухом, но это совсем не египетская практика: нам известен только один случай кастрации в молодом возрасте. Теоретически, возможно удаление тестикул в процессе мумификации, но это также нехарактерно для Древнего Египта. Это даже не редкость, а, скорее, уникальность», – подчеркнул он.

Заведующий рентгенологическим отделением клинической больницы имени Соколова Вячеслав Декан, проводившей исследование, со своей стороны добавил, что степень стирания зубов доказывает, что Па-кеш погиб в возрасте 35 лет.

«В наличии у мумии 30 зубов, с таким количеством зубов этот человек родился. Все они были здоровы – произошло только естественное стирание. Даже в наше время редкий человек может дожить до 35-40 лет и ни разу не «пострадать» от рук стоматологов», – обратил внимание Декан.

Отмечается также, что в длину мумия достигает 160 см, однако при жизни рост жреца мог быть 10 см больше. Предположительно, он страдал заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также синдромом Марфана – наследственной патологией соединительной ткани.На его теле также были обнаружены фарфоровые или фаянсовые накладки на глаза миндалевидной формы.

В Эрмитаже на постоянной экспозиции в зале №100 Зимнего Дворца есть два саркофажных комплекса, в одном из них должен был находиться жрец Па-кеша, а в другом – мумия знатной замужней женщины по имени Бабат, которая была певицей в храме Амона-Ра. Сейчас ученые пытаются найти ее в своей коллекции.

Санкт-Петербург, Мария Вяткина

Санкт-Петербург. Другие новости 03.10.17

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