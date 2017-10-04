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Северо-Запад

В Санкт-Петербурге при домашних родах умерли двойняшки

В Санкт-Петербурге при домашних родах умерли двойняшки

Следственный комитет начал проверку после гибели двух детей при домашних родах в одном из домов в Петербурге.

Трагедия произошла накануне в квартире одного из домов по проспекту Солидарности. По информации ведомства, накануне 42-летняя женщина родила двух мертворожденных детей. Роженица на учете в женской консультации не состояла и не обращалась к врачам по вопросу беременности, отметили в региональном управлении СКР.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины гибели младенцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствие даст оценку действиям родителей, касающихся надлежащего исполнения своих обязанностей, отметили в ведомстве.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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