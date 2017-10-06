В Петербурге ищут украденные у пенсионерки картины Поленова и Коровина стоимостью 18 млн рублей

У жительницы Санкт-Петербурга украли картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина на сумму в 18 миллионов рублей.

По информации полицейского главка, накануне с заявлением о крупной квартирной краже в полицию обратилась 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина в Петроградском районе. По словам пенсионерки, неизвестный проник в ее квартиру и похитил картины Василия Поленова и Константина Коровина. По оценке потерпевшей, ущерб от кражи составил 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция ищет вора и картины.

Издание «Фонтанка» уточняет, что добычей вора стала одна из работ художника Коровина из парижской серии и «Портрет молодой женщины в красном» Василия Поленова.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.10.17

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