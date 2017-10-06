Под Калининградом неизвестные угнали списанные боевые катера

В Калининградской области в полицию обратился директор предприятия, которое должно было утилизировать два боевых катера. Корабли были угнаны неизвестными из гавани.

Инцидент произошел в городе Балтийске, сообщает телеграм-канал Mash. Минобороны РФ продало списанные в утиль катера частной компании, которая должна была пустить корабли под нож. Суда пришвартовали, а затем они исчезли. Правоохранительные органы организовали проверку.

В пресс-службе Западного военного округа местным СМИ сообщили, что не имеют отношения к этой истории, так как катера были списаны и переданы в частные руки. Однако там отметили, что перед тем, как отправить корабли в утиль, с них было снято все боевое вооружение, и ценность они представляют только в качестве металлолома.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 06.10.17

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